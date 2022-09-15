Со следующей недели в Свердловской области ожидается потепление
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, со следующей недели в Свердловской области потеплеет. Уже в понедельник температура в регионе днём ожидается в районе + 19…+24°C.
В понедельник, 19 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах до +3°C. Днём +19…+24°C, в горах и низинах до +14°C. Ветер южной четверти 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C. Ветер южной четверти 5-10 м/сек.
Во вторник, 20 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +12…+17°C, на севере до +9°C. Днём +21…+26°C. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днём +24…+26°C. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/сек.
В среду. 21 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +9…+14°C. Днём +19…+24°C, на севере до +15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14°C, днём +22…+24°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 19 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ночью +7…+12°C, в горах и низинах до +3°C. Днём +19…+24°C, в горах и низинах до +14°C. Ветер южной четверти 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Ночью +10…+12°C, днём +22…+24°C. Ветер южной четверти 5-10 м/сек.
Во вторник, 20 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой дождь, на севере до умеренного. Ночью +12…+17°C, на севере до +9°C. Днём +21…+26°C. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +15…+17°C, днём +24…+26°C. Ветер юго-западный, южный 6-11 м/сек.
В среду. 21 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью +9…+14°C. Днём +19…+24°C, на севере до +15°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +12…+14°C, днём +22…+24°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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