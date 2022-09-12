В Среднеуральске ищут 29-летенго мужчину, пропавшего 2 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городе Среднеуральск ищут 29-летнего Ярослава Еремяна. Со 2 сентября 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего мужчины, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.