В Среднеуральске ищут 29-летенго мужчину, пропавшего 2 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в городе Среднеуральск ищут 29-летнего Ярослава Еремяна. Со 2 сентября 2022 года его местонахождение остаётся неизвестным. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего мужчины, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Мужчина ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с чёрными волосами и карими глазами. Одежда, в которой может быть пропавший, неизвестна.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего мужчины, просят передавать информацию по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
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