У летевшего в Екатеринбург самолёта «Уральских авиалиний» треснуло стекло
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У самолёта «Уральских авиалиний» во время полёта треснуло стекло. Инцидент случился накануне во время выполнения рейса Благовещенск — Екатеринбург, — сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Через 11 минут после вылета из аэропорта административного центра Амурской области на высоте 3050 метров командир судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате в Благовещенск. Спустя 29 минут борт благополучно сел. В аэропорту при этом объявлялся сигнал «тревога» — уточняет телеграм-канал.
Самолет Airbus А-320, на котором треснуло стекло, эксплуатируется авиакомпанией «Уральские авиалинии». В самой авиакомпании воздержались от дачи комментария по поводу инцидента.
На этой неделе мы также писали, как пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Сочи отказались от полёта из-за слишком долгой задержки.
Через 11 минут после вылета из аэропорта административного центра Амурской области на высоте 3050 метров командир судна доложил о растрескивании левого бокового фиксированного стекла и решении о возврате в Благовещенск. Спустя 29 минут борт благополучно сел. В аэропорту при этом объявлялся сигнал «тревога» — уточняет телеграм-канал.
Самолет Airbus А-320, на котором треснуло стекло, эксплуатируется авиакомпанией «Уральские авиалинии». В самой авиакомпании воздержались от дачи комментария по поводу инцидента.
На этой неделе мы также писали, как пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Сочи отказались от полёта из-за слишком долгой задержки.
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