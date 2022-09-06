Пассажиры «Уральских авиалиний» отказались от рейса из-за длительной задержки

Константин Корболин © Вечерние ведомости

В столице Урала авиалайнер, который должен был вылететь в 5:30 в курортный город Сочи, был задержан. Причину этой накладки пассажирам объяснили закончившейся сменой экипажа.Об этом порталу E1.RU сообщил один из провожавших. Самих же пассажиров запустили в самолёт ближе к восьми часам. Тем не менее, некоторые решили отказаться от полёта. Суммарно на борту могло находиться 162 пассажира.Самолёт покинул аэропорт только в 10:30, о чём свидетельствует информация о рейсе в сервисе yandex.travel.В пресс-службе «Уральских авиалиний» задержку объяснили техническими замечаниями, которые требовали высадки пассажиров. После этого некоторые из пассажиров отказались лететь и рейс пришлось задержать ещё на 1 час, чтобы разыскать и снять багаж отказавшихся.