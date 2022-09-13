В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса
Общество
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Свердловской области выбрали лучшего водителя автобуса, сообщает департамент информполитики. В соревнованиях приняли участие 23 водителя — из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Богдановича, Первоуральска, Каменска-Уральского, Краснотурьинска.
Они сразились в теории (ПДД) и показали практические умения. Так, конкурсанты продемонстрировали навыки скоростного маневрирования на автобусах большого класса, они выполняли фигуры «колея», «автобусная остановка», «змейка» передним и задним ходом, «бокс» (заезд в гараж), «эстафета» (забрать кольцо с одной стойки и перевесить на другую без остановки автобуса), «круговое движение» и «стоп-линия» (оба передних колеса должны стоять ровно на стоп-линии при остановке).
Первое место завоевал водитель из Верхней Пышмы Алексей Шадура (АО «Автотранспорт»), это его вторая победа в конкурсе.
Победитель представит регион на всероссийском конкурсе.
Они сразились в теории (ПДД) и показали практические умения. Так, конкурсанты продемонстрировали навыки скоростного маневрирования на автобусах большого класса, они выполняли фигуры «колея», «автобусная остановка», «змейка» передним и задним ходом, «бокс» (заезд в гараж), «эстафета» (забрать кольцо с одной стойки и перевесить на другую без остановки автобуса), «круговое движение» и «стоп-линия» (оба передних колеса должны стоять ровно на стоп-линии при остановке).
Первое место завоевал водитель из Верхней Пышмы Алексей Шадура (АО «Автотранспорт»), это его вторая победа в конкурсе.
Победитель представит регион на всероссийском конкурсе.
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