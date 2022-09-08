В Екатеринбурге перекрыли дороги из-за «Кросса нации»
Общество
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге перекрыли дороги из-за «Кросса нации», который, как анонсировали организаторы, соберёт не менее 14 тысяч человек.
С 7.00 и до 15.00 будут перекрыты для движения машин все улицы, по которым пройдет «Кросс нации»: улица Мира от Первомайской до Малышева и проспект Ленина от улицы Мира до улицы Восточная.
Кроме того, в этом районе будет ограничен доступ к стоянкам.
Напомним, центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» в Свердловской области пройдет после двух лет перерыва из-за коронавируса.
С 7.00 и до 15.00 будут перекрыты для движения машин все улицы, по которым пройдет «Кросс нации»: улица Мира от Первомайской до Малышева и проспект Ленина от улицы Мира до улицы Восточная.
Кроме того, в этом районе будет ограничен доступ к стоянкам.
Напомним, центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс нации – 2022» в Свердловской области пройдет после двух лет перерыва из-за коронавируса.
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