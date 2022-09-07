Соревнования сомелье пройдут в Екатеринбурге на следующей неделе
Общество
Фото: Уральская ассоциация сомелье
В следующие выходные, 24-го и 25-го сентября, в Екатеринбурге пройдут состязания между сомелье. В них посоревнуются представители питейных заведений со всего Урала.
На участие в Уральский кубок сомелье пришло 44 заявки от ресторанных работников, специализирующихся на сервировке винных напитков. География представлена широкая — от Новосибирска до Уфы и от Иркутска до Перми. В ходе состязаний участники должны будут продемонстрировать не только умение наливать и подавать вино. Оцениваться будут также их знания иностранных языков и коммуникационные таланты, — сообщают в Уральской ассоциации сомелье.
Уральский кубок сомелье — всего лишь второй по счёту. Как и в прошлогоднем, в нынешнем определят трёх победителей, которые будут представлять Урал на Чемпионате России по данной дисциплине. Мероприятие пройдёт в отеле «Онегин». Для посетителей будет работать винный салон, где ценителям напитка предоставят возможность продегустировать разные сорта вина.
На участие в Уральский кубок сомелье пришло 44 заявки от ресторанных работников, специализирующихся на сервировке винных напитков. География представлена широкая — от Новосибирска до Уфы и от Иркутска до Перми. В ходе состязаний участники должны будут продемонстрировать не только умение наливать и подавать вино. Оцениваться будут также их знания иностранных языков и коммуникационные таланты, — сообщают в Уральской ассоциации сомелье.
Уральский кубок сомелье — всего лишь второй по счёту. Как и в прошлогоднем, в нынешнем определят трёх победителей, которые будут представлять Урал на Чемпионате России по данной дисциплине. Мероприятие пройдёт в отеле «Онегин». Для посетителей будет работать винный салон, где ценителям напитка предоставят возможность продегустировать разные сорта вина.
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