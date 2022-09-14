В Артёмовском МУП выплатил зарплату работникам после вмешательства прокуратуры

16.07 Пятница, 16 сентября 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Артёмовском на муниципальном предприятии работникам задолжали зарплату за два месяца. В дело вмешалась прокуратура.

«Артёмовская городская прокуратура провела проверку исполнения муниципальным унитарным предприятием «Прогресс» трудового законодательства. Установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за июнь 2022 года на общую сумму свыше 500 тыс. рублей перед 24 работниками, а также за июль 2022 года на сумму 700 тыс. рублей перед 32 работниками», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ведомстве добавляют, что ранее директор МУП уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Возбуждено административное дело (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ).

Также сообщается, что руководителя МУП заслушали в городской прокуратуре в присутствии главы Артёмовского городского округа. «По результатам прокурорской проверки муниципалитетом из средств местного бюджета предприятию предоставлена субсидия на погашение задолженности», — сообщили в ведомстве.

Задолженность по зарплате погашена в полном объёме.

Основным видом деятельности МУП АГО «Прогресс» является тепло- и водоснабжение социально значимых объектов (школ, детсадов, учреждений культуры, ФАП), а также населения, сообщается на сайте предприятия.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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