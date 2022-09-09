За последние сутки выявили более полутора тысяч зараженных ковидом в Свердловской области
Общество
В Свердловской области за последние сутки, по официальным данным, выявили 1559 случаев заболевания коронавирусом.
Госпитализированы 4 178 человек, а 19 человек скончались.
При этом выписали 1 016 человек.
Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса, а также других болезней снова заработали в торговых центрах региона.
Госпитализированы 4 178 человек, а 19 человек скончались.
При этом выписали 1 016 человек.
Напомним, что пункты вакцинации от коронавируса, а также других болезней снова заработали в торговых центрах региона.
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