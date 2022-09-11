До конца недели погода в Свердловской области будет тёплой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
До конца этой недели в Свердловской области ожидается тёплая погода. Днём температура будет сохраняться в районе +15…+20°C, а ночью не будет опускаться ниже +5°C. Однако в выходные в регионе ожидаются небольшие дожди.
В пятницу, 16 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+11°C, днём +14…+19°C. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +16…+18°C. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В субботу, 17 сентября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днём +15…+20°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +18…+20°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 18 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В пятницу, 16 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+11°C, днём +14…+19°C. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +16…+18°C. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/сек.
В субботу, 17 сентября, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днём облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днём +15…+20°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, днём облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +18…+20°C. Ветер южный 4-9 м/сек.
В воскресенье, 18 сентября, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, днём переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +16…+21°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
В столице Урала ночью облачно с прояснениями, днём переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…+12°C, днём +19…+21°C. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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