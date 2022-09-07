Жители Краснотурьинска рискуют остаться без ледяных горок

14.18 Четверг, 15 сентября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В предстоящую зиму жители Краснотурьинска могут остаться без ледяных горок, которые традиционно строятся в зимних ледовых городках. Об этом горожанам невесело сообщил мэр муниципалитета Александр Устинов.

Как пишет «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на главу города, проблемой стали новые стандарты, согласно которым горки выше 40 сантиметров должны пройти оценку комиссией и получить паспорт безопасности.

Согласно новым требованиям Ростехнадзора, все горки должны пройти аккредитацию и быть протестированными. Для этого они должны быть сделаны из правильных материалов, отвечать технике безопасности, а также иметь госрегистрацию и сертификацию. В противном случае, горки не появятся на городской площади и во дворах.

Кроме того, за незаконное сооружение могут оштрафовать на сумму от 1 до 2 тысяч рублей.

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Константин Корболин © Вечерние ведомости
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