Казаки отказались искать вандалов на улицах Екатеринбурга из-за отсутствия законодательной базы
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Атаман Уральского казачьего общества Олег Сененко заявил, что казаки не станут патрулировать улицы Екатеринбурга в поисках вандалов, так как для этого отсутствует необходимая законодательная база, сообщает Коммерсант-Урал.
Напомним, что ранее мэр города Алексей Орлов на заседании «Совета неравнодушных горожан» предлагал к борьбе с вандалами, которые портят городские поверхность, привлекать казачество с нагайками.
Он также добавил, что казачество может приступить к патрулированию, если для этого будут приняты определённые законы, которые позволят им это делать.
Напомним, что ранее мэр города Алексей Орлов на заседании «Совета неравнодушных горожан» предлагал к борьбе с вандалами, которые портят городские поверхность, привлекать казачество с нагайками.
«Мы не имеем функционала полиции, и мы не наделены такими качествами. Ходить с полицией и её охранять – это будет смешно. Мы не имеем права задерживать», – сказал Олег Сененко во время круглого стола на тему «Казачество в современном мире».
Он также добавил, что казачество может приступить к патрулированию, если для этого будут приняты определённые законы, которые позволят им это делать.
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