Казаки отказались искать вандалов на улицах Екатеринбурга из-за отсутствия законодательной базы

«Мы не имеем функционала полиции, и мы не наделены такими качествами. Ходить с полицией и её охранять – это будет смешно. Мы не имеем права задерживать», – сказал Олег Сененко во время круглого стола на тему «Казачество в современном мире».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости