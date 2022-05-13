Глава Екатеринбурга предложил подключить казаков к борьбе с вандалами

«А что нам мешает тех же казаков привлекать? Есть федеральный закон о казачестве. Ну нагайкой пару раз по заднице, и знаете, воспитательный элемент будет хороший» – считает Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании «Совета неравнодушных горожан» заявил, что к борьбе с вандалами, которые разрисовывают городские поверхности, можно привлекать казачество с нагайками.Во время заседания «Совета неравнодушных горожан» общественники, журналисты и чиновники обсуждали, как очистить стены столицы Урала от незаконных граффити и объявлений. Урбанисты, активисты и представители застройщиков заявили, что полицейские не ловят вандалов. За правоохранителей вступился градоначальник. Он сказал, что в полиции хватает проблем, а к борьбе с вандалами можно привлечь и казаков.Идею привлекать казачество подверг критике член «Совета неравнодушных» и главный редактор Е1 Артем Беседин, который живет в Екатеринбурге лишь два месяца. Беседин заявил, что, исходя из опыта привлечения казаков к охране общественного порядка в Краснодаре, он сделал вывод, что казачество неэффективно для таких функций. К тому же казаки не могут самостоятельно составлять протоколы.