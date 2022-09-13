Собаки из питомника под Первоуральском умирают с голода
Общество
Фото: приют для бездомных животных г. Первоуральска / vk.com/pervo_priut
Собачий питомник находится в посёлке Магнитка под Первоуральском. Его хозяин занимался разведением овчарок. После его смерти за животными оказалось некому смотреть.
Кого-то из собак забрали соседи умершего, но остальные собаки сидят без еды и даже без воды. Они постепенно погибают от голода и обезвоживания. Спасти животных пытаются сейчас сотрудники приюта для бездомных животных из Первоуральска, но уже признаются, что без посторонней помощи сделать это не удастся. В идеале истощённых должны разобрать волонтёры и выхаживать их.
Поездку в поселковый питомник волонтёры приюта организуют завтра, 15-го сентября, в полдень. Они призывают всех, кто готов поучаствовать в судьбе животных, присоединяться. С предложениями помощи можно обращаться по одному из следующих номеров: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78.
Кого-то из собак забрали соседи умершего, но остальные собаки сидят без еды и даже без воды. Они постепенно погибают от голода и обезвоживания. Спасти животных пытаются сейчас сотрудники приюта для бездомных животных из Первоуральска, но уже признаются, что без посторонней помощи сделать это не удастся. В идеале истощённых должны разобрать волонтёры и выхаживать их.
Поездку в поселковый питомник волонтёры приюта организуют завтра, 15-го сентября, в полдень. Они призывают всех, кто готов поучаствовать в судьбе животных, присоединяться. С предложениями помощи можно обращаться по одному из следующих номеров: 8-904-170-27-80, 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78.
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