Реальный супергерой Чистомэн прибрался в Екатеринбурге
Общество
Фото: ВК-группа «Чистомэн» / vk.com/chisto_men
Настоящий российский супергерой, скрывающий лицо под маской и известный пол именем Чистомэн сейчас в Екатеринбурге. Здесь он занимается теми же подвигами, какими успел прославиться в других городах страны, — воюет с мусором.
О прибытии Чистомэна в Екатеринбург стало известно по его страницам в соцсетях. В частности, в своём ВК-паблике он сегодня сообщил: «Прогулялся по Екатеринбургу. Обнаружил свалку в сквере на Уралмаше. Семь 160 литровых мешков. 20 минут работы и 10 минут объяснений сотрудникам патрульно-постовой службы, что я не тот, кого они ищут». Судя по этому сообщению, супергероя полицейские приняли за закладчика. Действительно, кто бы мог подумать, что человек с закрытым лицом шарится по кустам, чтобы собрать мусор, а не заложить вредоносный «клад»!
Побывал также Чистомэн в Шарташском лесопарке: «Крутое место! Насобирал мешок мусора и забрал с собой». А общую оценку уральской столице самый полезный из всех возможных туристов дал неутешительную. Город показался Чистомэну сильно захламленным. Особенно он остался недоволен большим количеством незаконной рекламы и окурками, валяющимися под ногами. Но борец с мусором специально подчеркнул, что в этом отношении Екатеринбург не отличается от других российских городов-миллионников.
О прибытии Чистомэна в Екатеринбург стало известно по его страницам в соцсетях. В частности, в своём ВК-паблике он сегодня сообщил: «Прогулялся по Екатеринбургу. Обнаружил свалку в сквере на Уралмаше. Семь 160 литровых мешков. 20 минут работы и 10 минут объяснений сотрудникам патрульно-постовой службы, что я не тот, кого они ищут». Судя по этому сообщению, супергероя полицейские приняли за закладчика. Действительно, кто бы мог подумать, что человек с закрытым лицом шарится по кустам, чтобы собрать мусор, а не заложить вредоносный «клад»!
Побывал также Чистомэн в Шарташском лесопарке: «Крутое место! Насобирал мешок мусора и забрал с собой». А общую оценку уральской столице самый полезный из всех возможных туристов дал неутешительную. Город показался Чистомэну сильно захламленным. Особенно он остался недоволен большим количеством незаконной рекламы и окурками, валяющимися под ногами. Но борец с мусором специально подчеркнул, что в этом отношении Екатеринбург не отличается от других российских городов-миллионников.
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