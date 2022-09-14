В Каменске-Уральском установили личности готовивших на Вечном огне картошку подростков
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Личности четырёх подростков, которые готовили картошку на Вечном огне в Каменске-Уральском, были установлены. Также удалось найти их законных представителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Стало известно, что вандалами, осквернившими символ памяти, оказались подростки 11, 14, 15 и 16 лет. Теперь сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних и органов системы профилактики, которые должны принимать меры для предупреждения подобных инцидентов.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.
Стало известно, что вандалами, осквернившими символ памяти, оказались подростки 11, 14, 15 и 16 лет. Теперь сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям родителей несовершеннолетних и органов системы профилактики, которые должны принимать меры для предупреждения подобных инцидентов.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в ведомстве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В посёлке Красноярка в выгребной яме найдено тело 6-летнего мальчика
12 сентября 2022
12 сентября 2022