Синоптики обещают тёплые дни в Свердловской области
Общество
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, ближайшие дни в Свердловской области будут тёплыми. Ночи напротив остаются холодными – ожидаются заморозки до -3°C.
В среду, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днём +14…+19°C. Ветер южной четверти 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днём +16…+18°C. Ветер южной четверти 2-7 м/сек.
В четверг, 15 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -3°C. Днём +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В среду, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью +2…+7°C, местами заморозки до -3°C. Днём +14…+19°C. Ветер южной четверти 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +5…+7°C, днём +16…+18°C. Ветер южной четверти 2-7 м/сек.
В четверг, 15 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, местами заморозки до -3°C. Днём +16…+21°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +17…+19°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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