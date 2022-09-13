Шесть площадок рассматривают власти Свердловской области для нового мусоросортировочного комплекса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области власти отобрали шесть площадок, на одной из которых в будущем может быть построен мусоросортировочный завод с полигоном и переработкой сортировочных фракций.
«У нас определено шесть мест из 22, где возможно расположение экокластера. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка», – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В апреле этого года заявлялось, что к 2030 году в Свердловской области планируют построить 12 современных мусоросортировочных комплексов. На строительство выделяется более 27 миллиардов рублей.
«У нас определено шесть мест из 22, где возможно расположение экокластера. В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена точка», – заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
В апреле этого года заявлялось, что к 2030 году в Свердловской области планируют построить 12 современных мусоросортировочных комплексов. На строительство выделяется более 27 миллиардов рублей.
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