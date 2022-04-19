В Свердловской области планируют построить 12 мусоросортировочных комплексов к 2030 году

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области к 2030 году планируют построить 12 современных мусоросортировочных комплексов. Предполагается, что их общая мощность составит 1,5 миллиона тонн. На строительство таких комплексов будет выделено более 27 миллиардов рублей.Отмечается, что они будут укомплектованы отечественным оборудованием.«На начало года мы имели импортозамещение по современным мусоросортировочным комплексам от 65% до 80%, сейчас часть предприятий уже смогла заместить всю линейку своего оборудования российскими аналогами. Все новые комплексы, которые сейчас проектируются будут работать только на российском оборудовании», – цитирует заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области департамент информполитики региона.По его словам, в ближайшее время Свердловская область подпишет трехстороннее соглашение с Российским экологическим оператором и Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО. Оно будет направлено на развитие межрегиональных связей в сфере вторичной переработки отходов, привлечение инвестиций и создание рабочих мест.