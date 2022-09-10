В Богдановиче собака застряла в вагоне грузового поезда
Общество
Фото: Егор Поляков / «Животные Сухой Лог» во ВКонтакте
Вчера, 12 сентября, на железнодорожном вокзале в Богдановиче на дне пустого грузового поезда была замечена собака. Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и вызволили животное из ловушки.
Об этом в группе «Животные Сухой Лог» рассказал пользователь Егор Поляков, достававший собаку вместе со своим коллегой. По его словам, у животного была травмирована лапа. Тогда они предположили, что собаку могли скинуть с моста.
Он также написал, что после того, как собаку извлекли из вагона, её доставили в безопасное место. В какое именно, пользователь не уточнил.
Об этом в группе «Животные Сухой Лог» рассказал пользователь Егор Поляков, достававший собаку вместе со своим коллегой. По его словам, у животного была травмирована лапа. Тогда они предположили, что собаку могли скинуть с моста.
Он также написал, что после того, как собаку извлекли из вагона, её доставили в безопасное место. В какое именно, пользователь не уточнил.
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