В Богдановиче собака застряла в вагоне грузового поезда

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 12 сентября, на железнодорожном вокзале в Богдановиче на дне пустого грузового поезда была замечена собака. Неравнодушные люди не смогли пройти мимо и вызволили животное из ловушки.Об этом в группе «Животные Сухой Лог» рассказал пользователь Егор Поляков, достававший собаку вместе со своим коллегой. По его словам, у животного была травмирована лапа. Тогда они предположили, что собаку могли скинуть с моста.Он также написал, что после того, как собаку извлекли из вагона, её доставили в безопасное место. В какое именно, пользователь не уточнил.