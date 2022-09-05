На 1,3 миллиона рублей был штрафован житель Ирбита за дачу взятки сотрудникам ДПС

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Попытка передать 32 тысячи рублей сотрудникам ДПС в качестве взятки обошлась 22-летнему жителю Ирбита штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. Инспектора не приняли предложенные деньги и сообщили о даче взятки в дежурную часть.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 24 марта этого года сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Ирбита водителя, внешний вид которого был характерен для человека с алкогольным опьянением. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование и предложил инспекторам взятку, чтобы избежать административной ответственности, но они отказались.В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину, однако отделаться от штрафа не смог.«Ирбитский районный суд назначил местному жителю по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортным средством на 2 года», – заявили в ведомстве.Приговор не вступил в законную силу.