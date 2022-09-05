На 1,3 миллиона рублей был штрафован житель Ирбита за дачу взятки сотрудникам ДПС
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Попытка передать 32 тысячи рублей сотрудникам ДПС в качестве взятки обошлась 22-летнему жителю Ирбита штрафом в размере 1,3 миллиона рублей. Инспектора не приняли предложенные деньги и сообщили о даче взятки в дежурную часть.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 24 марта этого года сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Ирбита водителя, внешний вид которого был характерен для человека с алкогольным опьянением. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование и предложил инспекторам взятку, чтобы избежать административной ответственности, но они отказались.
В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину, однако отделаться от штрафа не смог.
«Ирбитский районный суд назначил местному жителю по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортным средством на 2 года», – заявили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 24 марта этого года сотрудники ДПС остановили на одной из улиц Ирбита водителя, внешний вид которого был характерен для человека с алкогольным опьянением. Однако мужчина отказался проходить освидетельствование и предложил инспекторам взятку, чтобы избежать административной ответственности, но они отказались.
В ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину, однако отделаться от штрафа не смог.
«Ирбитский районный суд назначил местному жителю по совокупности преступлений наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей, с дополнительным наказанием в виде лишения права управления транспортным средством на 2 года», – заявили в ведомстве.
Приговор не вступил в законную силу.
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