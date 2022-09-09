«Убитая» в Артёмовском собака жива, — уверяют полицейские
Общество
Фото: ВК-группа Четвёртого канала / vk.com/ekb4tv
После сообщения неравнодушных граждан о том, что в посёлке Ключи на прошлой неделе среди бела дня была расстреляна собака, полиция города Артёмовский провела проверку. Сотрудники Камышловского спецприёмника, которые отвечали за отлов животного (и которых жители обвинил в убийстве собаки), убедили служивых, что никаких нарушений с их стороны не было.
По словам собаколовов из Камышлова, собака, о которой так встревожились граждане, жива и даже не травмирована. В неё стреляли дротиком со снотворным, а теперь она в добром здравии находится в вольере. Фото животного даже предъявили для публикации, чтобы успокоить народ.
Народ успокоился, но не до конца. Во-первых, многих смущает, что новость об «убийстве» собаки сопровождалась в СМИ фотографией пса, совершенно непохожего на то животное, которое теперь объявляют «воскресшим». Во-вторых, остаётся непонятным, откуда на месте происшествия взялась кровь, фотографии которой, в свою очередь сделали очевидцы. И если путаница с обликом животного легко объяснима (СМИ часто берут «среднестатистическое» фото для иллюстрации новости, как, судя по всему, произошло и в данном случае — новость о собаке сопроводили подвернувшимся под руку снимком), то вот с кровью всё не так просто. Её наличие подтверждают и сами полицейские, сообщившие, что действительно на асфальте в посёлке Ключи видели запёкшиеся бурые пятна. Впрочем, найденный там же ветеринарный дротик и объяснения камышловских специалистов по отлову бродячих животных, полицию вполне удовлетворили.
UPD Свидетели отлова собаки в посёлке Ключи подтверждают, что на распространяемих камышловским спецприёмником снимках действительно то самое животное.
По словам собаколовов из Камышлова, собака, о которой так встревожились граждане, жива и даже не травмирована. В неё стреляли дротиком со снотворным, а теперь она в добром здравии находится в вольере. Фото животного даже предъявили для публикации, чтобы успокоить народ.
Народ успокоился, но не до конца. Во-первых, многих смущает, что новость об «убийстве» собаки сопровождалась в СМИ фотографией пса, совершенно непохожего на то животное, которое теперь объявляют «воскресшим». Во-вторых, остаётся непонятным, откуда на месте происшествия взялась кровь, фотографии которой, в свою очередь сделали очевидцы. И если путаница с обликом животного легко объяснима (СМИ часто берут «среднестатистическое» фото для иллюстрации новости, как, судя по всему, произошло и в данном случае — новость о собаке сопроводили подвернувшимся под руку снимком), то вот с кровью всё не так просто. Её наличие подтверждают и сами полицейские, сообщившие, что действительно на асфальте в посёлке Ключи видели запёкшиеся бурые пятна. Впрочем, найденный там же ветеринарный дротик и объяснения камышловских специалистов по отлову бродячих животных, полицию вполне удовлетворили.
UPD Свидетели отлова собаки в посёлке Ключи подтверждают, что на распространяемих камышловским спецприёмником снимках действительно то самое животное.
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