«Обратка» о «Брате» откроется в Ельцин Центре

18.45 Понедельник, 12 сентября 2022
Общество
Фото: фрагмент афиши фильма «Брат»
Сложно вспомнить, когда бы фильмы становились «героями» художественных выставок, но в Ельцин Центре будет именно так. Новая выставка под названием «Обратка» будет посвящена 25-летию популярнейшего фильма 1997-го года «Брат».

С пятницы, 16-го сентября, в фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра можно будет увидеть изобразительные произведения, в которых авторы попытались отразить своё отношение к киноленте Алексея Балабанова. А оно такое же разнообразное, как и в обществе: одни зрители считают «Брата» шедевром, в котором отразилась тоска россиянина о справедливости, другие проклинают, как антигуманную шовинистскую агитку, третьи прочитывают в истории молодого парня, пришедшего с войны и невольно втянутого в преступную деятельность родным братом, фильм-предупреждение о том, что в России зарождается фашизм. Ну, а многие воспринимают «Брата» просто развлекательным боевичком с обаятельным героем и хорошим саундтреком.

Помимо работ современных художников, на выставке будут представлены выдержки из высказываний Алексея Балабанова, который — стоит напомнить — родился в Свердловске и свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии. Ознакомиться с экспозицией «Обратки» можно будет до 23-го октября.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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19:22 В посёлке Красноярка в выгребной яме найдено тело 6-летнего мальчика
18:45 «Обратка» о «Брате» откроется в Ельцин Центре
17:48 Нижнетагильская полиция смогла вернуть часть денег жертве мошенников
17:07 Житель Екатеринбурга обманул 27 человек на 1,2 миллиона
16:36 В Екатеринбурге к 300-летию города обещают восстановить «исторический» въезд
15:51 Зараженные сливы привезли в Свердловскую область из Кабардино-Балкарии
15:33 В Екатеринбурге отремонтировали Детскую художественную школу №3
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14:28 В Екатеринбурге курьер мошенников похитил у пенсионерки 300 тысяч
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