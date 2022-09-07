«Обратка» о «Брате» откроется в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сложно вспомнить, когда бы фильмы становились «героями» художественных выставок, но в Ельцин Центре будет именно так. Новая выставка под названием «Обратка» будет посвящена 25-летию популярнейшего фильма 1997-го года «Брат».С пятницы, 16-го сентября, в фойе кино-конференц-зала Ельцин Центра можно будет увидеть изобразительные произведения, в которых авторы попытались отразить своё отношение к киноленте Алексея Балабанова. А оно такое же разнообразное, как и в обществе: одни зрители считают «Брата» шедевром, в котором отразилась тоска россиянина о справедливости, другие проклинают, как антигуманную шовинистскую агитку, третьи прочитывают в истории молодого парня, пришедшего с войны и невольно втянутого в преступную деятельность родным братом, фильм-предупреждение о том, что в России зарождается фашизм. Ну, а многие воспринимают «Брата» просто развлекательным боевичком с обаятельным героем и хорошим саундтреком.Помимо работ современных художников, на выставке будут представлены выдержки из высказываний Алексея Балабанова, который — стоит напомнить — родился в Свердловске и свой творческий путь начинал на Свердловской киностудии. Ознакомиться с экспозицией «Обратки» можно будет до 23-го октября.