Отопительный сезон в Нижнем Тагиле начался 12 сентября
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле подавать тепло в жилые дома начали уже сегодня. Постановление о начале отопительного сезона 12 сентября подписал глава города Владислав Пинаев.
Местное издание «TagilCity.ru» пишет, что батареи в квартирах и офисных помещениях Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов стали теплыми.
Управляющим и ресурсным компаниям было рекомендовано начислять плату за отопление с даты подачи тепла. По всем вопросам горожане могут обратиться в единую диспетчерскую по номерам 25-78-83, 25-78-92 или 112.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Екатеринбурге включают отопление в детских садах, школах и больницах города. Общее подключение жилых домов и других объектов в Екатеринбурге начнется 15 сентября.
Местное издание «TagilCity.ru» пишет, что батареи в квартирах и офисных помещениях Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов стали теплыми.
Управляющим и ресурсным компаниям было рекомендовано начислять плату за отопление с даты подачи тепла. По всем вопросам горожане могут обратиться в единую диспетчерскую по номерам 25-78-83, 25-78-92 или 112.
Напомним, что с сегодняшнего дня в Екатеринбурге включают отопление в детских садах, школах и больницах города. Общее подключение жилых домов и других объектов в Екатеринбурге начнется 15 сентября.
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