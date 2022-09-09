Отопление в детсадах и школах Екатеринбурга включат раньше
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В детских садах, школах и больницах Екатеринбурга включат отопление с 12 сентября. Об этом заявил мэр Алексей Орлов в своем телеграм-канале.
Общее подключение жилых домов и других объектов в Екатеринбурге начнется 15 сентября.
Ранее мы писали, что подача тепла в дома и соцобъекты пройдет в два этапа. Последними подключат Орджоникидзевский и Верх-Исетский район, а также ЖБИ и район Автовокзала.
«Осень наступает стремительно. Поэтому мы решили позаботиться о детях: уже с 12 сентября начнём давать тепло в детсадах, школах, больницах», – написал Орлов.
Общее подключение жилых домов и других объектов в Екатеринбурге начнется 15 сентября.
Ранее мы писали, что подача тепла в дома и соцобъекты пройдет в два этапа. Последними подключат Орджоникидзевский и Верх-Исетский район, а также ЖБИ и район Автовокзала.
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В Екатеринбурге включать отопление будут в два этапа
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