В Екатеринбурге в Пионерском районе обнаружили труп девушки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге возле дома на улице Боровой в Пионерском районе местные жители обнаружили тело девушки. На место происшествия приезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.Причина смерти девушки неизвестна. Как пишет портал E1.RU, одни из очевидцев предполагают, что она могла выпасть из окна, другие уверены, что не слышали звуков криков или падения, и считают, что погибшая могла уснуть на улице и замерзнуть.В пресс-группе городского УМВД и областном управлении Следственного комитета ситуацию на данный момент не прокомментировали.