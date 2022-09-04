В Екатеринбурге в Пионерском районе обнаружили труп девушки
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
Сегодня утром в Екатеринбурге возле дома на улице Боровой в Пионерском районе местные жители обнаружили тело девушки. На место происшествия приезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Причина смерти девушки неизвестна. Как пишет портал E1.RU, одни из очевидцев предполагают, что она могла выпасть из окна, другие уверены, что не слышали звуков криков или падения, и считают, что погибшая могла уснуть на улице и замерзнуть.
В пресс-группе городского УМВД и областном управлении Следственного комитета ситуацию на данный момент не прокомментировали.
Причина смерти девушки неизвестна. Как пишет портал E1.RU, одни из очевидцев предполагают, что она могла выпасть из окна, другие уверены, что не слышали звуков криков или падения, и считают, что погибшая могла уснуть на улице и замерзнуть.
В пресс-группе городского УМВД и областном управлении Следственного комитета ситуацию на данный момент не прокомментировали.
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