В Свердловской области на следующей недели потеплеет
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На следующей недели в Свердловской области обещаются небольшой потепление. В регионе температура днём в понедельник ожидается до 14°C, во вторник – до 15°C, а в среду – до 18°C.
В понедельник, 12 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +1…+6°C, местами заморозки до -2°C. Днём +9…+14°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +11…+13°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 13 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -2°C. Днём +10…+15°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +13…+15°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В среду, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+6°C, днём +15…+17°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 12 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +1…+6°C, местами заморозки до -2°C. Днём +9…+14°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой дождь. Ночью +4…+6°C, днём +11…+13°C. Ветер неустойчивый слабый.
Во вторник, 13 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, местами заморозки до -2°C. Днём +10…+15°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+5°C, днём +13…+15°C. Ветер западный 2-7 м/сек.
В среду, 14 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +2…+7°C, днём +13…+18°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+6°C, днём +15…+17°C. Ветер юго-западный 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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