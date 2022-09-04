Жители Екатеринбурга провели субботник в «круглом лесу» на Широкой речке
Общество
Фото: Андрей Рудаков
В Екатеринбурге в «круглом лесу» на Широкой речке прошёл ещё один субботник. Местные жители вместе с экоактивистами провели акцию «Крышка покрышке» и вывезли из соснового бора несколько десятков автомобильных шин, выброшенных в лес нерадивыми горожанами.
Фото: Андрей Рудаков
Это уже не первая акция, проведенная жителями Широкой речки с целью привлечь внимание к грядущей вырубке леса – по документам его уже вывели из лесного фонда и присвоили земле статус, позволяющий застроить лес жилыми домами. Территорию планирует осваивать компания кировского олигарха Константина Гозмана – «Вечерние ведомости» писали об этом подробно в июне.
Отметим, что в «приговорённом» к вырубке лесу водятся белки, ежи, зайцы, встречаются и краснокнижные растения – лилия кудреватая и цицербита уральская. Жители хотят сохранить «зеленые легкие» своего района и просят всех неравнодушных подписать петицию.
Фото: Андрей Рудаков
Это уже не первая акция, проведенная жителями Широкой речки с целью привлечь внимание к грядущей вырубке леса – по документам его уже вывели из лесного фонда и присвоили земле статус, позволяющий застроить лес жилыми домами. Территорию планирует осваивать компания кировского олигарха Константина Гозмана – «Вечерние ведомости» писали об этом подробно в июне.
Отметим, что в «приговорённом» к вырубке лесу водятся белки, ежи, зайцы, встречаются и краснокнижные растения – лилия кудреватая и цицербита уральская. Жители хотят сохранить «зеленые легкие» своего района и просят всех неравнодушных подписать петицию.
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