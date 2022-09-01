Британское консульство в Екатеринбурге скорбит по кончине королевы
Общество
Фото: Вечерние Ведомости
С некоторым опозданием, но Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге присоединилось к траурным мероприятиям, которые проходят сейчас во многих странах мира в связи со вчерашней кончиной королевы Елизаветы II. В знак скорби на британском флаге, развивающемся над заданием консульства, появились чёрные ленты.
Другим знаком прощания с королевой стало возложение цветов на ступени консульства. Их возложили сами дипломаты, но и некоторые екатеринбуржцы подходят к кирпичному зданию на улице Гоголя с букетами цветов, которые кладут на крыльцо входа в консульство.
Все, кого расстроило известие о кончине монаршей особы могут выразить свои почтение и скорбь по королеве и иным способом. С сегодняшнего дня и по 18-е сентября в консульстве можно оставить свою надпись в специальной книге соболезнований.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась вечером 8-го сентября. Ей было 96 лет. Коронована Елизавета Йоркская была летом далёкого 1953-го года и до последнего дня оставалась на троне.
Другим знаком прощания с королевой стало возложение цветов на ступени консульства. Их возложили сами дипломаты, но и некоторые екатеринбуржцы подходят к кирпичному зданию на улице Гоголя с букетами цветов, которые кладут на крыльцо входа в консульство.
Все, кого расстроило известие о кончине монаршей особы могут выразить свои почтение и скорбь по королеве и иным способом. С сегодняшнего дня и по 18-е сентября в консульстве можно оставить свою надпись в специальной книге соболезнований.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась вечером 8-го сентября. Ей было 96 лет. Коронована Елизавета Йоркская была летом далёкого 1953-го года и до последнего дня оставалась на троне.
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