Британское консульство в Екатеринбурге скорбит по кончине королевы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С некоторым опозданием, но Генеральное консульство Великобритании в Екатеринбурге присоединилось к траурным мероприятиям, которые проходят сейчас во многих странах мира в связи со вчерашней кончиной королевы Елизаветы II. В знак скорби на британском флаге, развивающемся над заданием консульства, появились чёрные ленты.Другим знаком прощания с королевой стало возложение цветов на ступени консульства. Их возложили сами дипломаты, но и некоторые екатеринбуржцы подходят к кирпичному зданию на улице Гоголя с букетами цветов, которые кладут на крыльцо входа в консульство.Все, кого расстроило известие о кончине монаршей особы могут выразить свои почтение и скорбь по королеве и иным способом. С сегодняшнего дня и по 18-е сентября в консульстве можно оставить свою надпись в специальной книге соболезнований.Королева Великобритании Елизавета II скончалась вечером 8-го сентября. Ей было 96 лет. Коронована Елизавета Йоркская была летом далёкого 1953-го года и до последнего дня оставалась на троне.