Уральский завод выплатит 100 тысяч рублей работнику за травму на рабочем месте

– Причиной получения работником травмы является ненадлежащее исполнение работодателем требований законодательства об охране труда, а именно отсутствие эксплуатационной и технологической документации на охлаждающее устройство на русском языке, разработанной инструкции по охране труда при работе на устройстве, недоведение до сотрудников безопасных приемов и методов выполнения работ на данном оборудовании, – отметили в прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральский завод эластомерных уплотнений в Нижних Сергах обвязали выплатить 100 тысяч рублей сотруднику за травму на рабочем месте.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 3 ноября прошлого года в подготовительном цехе работник во время извлечения смеси из ванны охлаждения на транспортер подъема в установку допустил соприкосновение с резиновой лентой. После этого произошло затягивание руки по локоть и привело к перелому левой плечевой кости.Прокуратура направила иск в Нижнесергинский районный суд о взыскании с ЗАО «Уральский завод эластомерных уплотнений» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с предприятия в пользу работника в размере 100 тысяч рублей.