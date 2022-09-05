В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 604 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки выявили 1 604 случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 484 208 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 1 986 пациентов. Общее число вылечившихся – 459 314.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Напомним, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в Свердловской области ликвидировали оперштаб по борьбе с инфекцией.
По выздоровлению выписали 1 986 пациентов. Общее число вылечившихся – 459 314.
За сутки в регионе не зафиксировано летальных исходов.
Напомним, что, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, в Свердловской области ликвидировали оперштаб по борьбе с инфекцией.
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