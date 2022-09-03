Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области упразднили оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение с подписью губернатора опубликовано на портале правовой информации региона.
Однако работа по борьбе с коронавирусом не закончилась. Как пояснили в департаменте информполитики области, структура вошла в состав оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в условиях санкций. Этот оперштаб был создан 11 марта.
Напомним, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией создали 18 марта 2020 года.
Однако работа по борьбе с коронавирусом не закончилась. Как пояснили в департаменте информполитики области, структура вошла в состав оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в условиях санкций. Этот оперштаб был создан 11 марта.
Напомним, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией создали 18 марта 2020 года.
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