Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Свердловской области упразднили

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области упразднили оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Соответствующее распоряжение с подписью губернатора опубликовано на портале правовой информации региона.Однако работа по борьбе с коронавирусом не закончилась. Как пояснили в департаменте информполитики области, структура вошла в состав оперативного штаба по обеспечению экономической и социальной стабильности в условиях санкций. Этот оперштаб был создан 11 марта.Напомним, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией создали 18 марта 2020 года.