Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган



Фото: ФКУ «Уралуправтодор»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 92-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган (мост через реку Исеть) закроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 сентября до 12 октября.Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке будут проводиться дорожные работы. С 12 сентября работы начнутся только со стороны Кургана, а с 14 сентября – уже с обеих сторон.На время перекрытия грузовому транспорту со стороны Екатеринбурга рекомендуется объезжать по трассе Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов – Долматово.Со стороны Кургана можно будет доехать до 106 километра трассы Екатеринбург – Курган, а затем по указателям проехать в сторону Челябинска и выехать на автодорогу М-5 подъезд к Екатеринбургу.