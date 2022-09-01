Движение транспорта закроют на участке трассы Екатеринбург – Курган
Общество
Фото: ФКУ «Уралуправтодор»
На 92-м километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган (мост через реку Исеть) закроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 сентября до 12 октября.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке будут проводиться дорожные работы. С 12 сентября работы начнутся только со стороны Кургана, а с 14 сентября – уже с обеих сторон.
На время перекрытия грузовому транспорту со стороны Екатеринбурга рекомендуется объезжать по трассе Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов – Долматово.
Со стороны Кургана можно будет доехать до 106 километра трассы Екатеринбург – Курган, а затем по указателям проехать в сторону Челябинска и выехать на автодорогу М-5 подъезд к Екатеринбургу.
Как сообщили в ФКУ «Уралуправтодор», на данном участке будут проводиться дорожные работы. С 12 сентября работы начнутся только со стороны Кургана, а с 14 сентября – уже с обеих сторон.
На время перекрытия грузовому транспорту со стороны Екатеринбурга рекомендуется объезжать по трассе Екатеринбург – Тюмень до Камышлова, а затем по дороге Камышлов – Долматово.
Со стороны Кургана можно будет доехать до 106 километра трассы Екатеринбург – Курган, а затем по указателям проехать в сторону Челябинска и выехать на автодорогу М-5 подъезд к Екатеринбургу.
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