Свердловская киностудия ищет бандитов и «Машу Распутину»
Общество
Фото: официальный сайт Свердловской киностудии / sverdlovskfilmstudio.com
На официальном сайте Свердловской киностудии появилось объявление о том, что для съёмок в новом фильме требуется массовка и исполнители эпизодических ролей. Желательно — жители Екатеринбурга (чтобы не возникало заминок с приездом на съёмочную площадку).
Отбор претендентов пройдёт в 2 этапа. Сначала желающие должны заполнить небольшую заявку с указанием возраста и размеров одежды. К заявке необходимо приложить свой фотопортрет и контактные данные. Среди присланных заявок отберут подходящие и на втором этапе устроят полноценный кастинг. Отбором будет заниматься режиссёр будущего фильма и арт-директор киностудии Евгений Григорьев.
Попытать счастье может каждый желающий, тем более что диапазон разыскиваемых типажей очень широкий: от «студентов» до «родителей» и даже просто «прохожих». Но есть и особые пожелания. Для одного из эпизодов киношники ищут женщину «за 50», похожую на Машу Распутину. А для сцены в ресторане нужны мужчины старше 60 с внешностью бандитов.
Съёмки фильма начнутся уже в этом месяце. Называться он будет «Сломя голову».
Отбор претендентов пройдёт в 2 этапа. Сначала желающие должны заполнить небольшую заявку с указанием возраста и размеров одежды. К заявке необходимо приложить свой фотопортрет и контактные данные. Среди присланных заявок отберут подходящие и на втором этапе устроят полноценный кастинг. Отбором будет заниматься режиссёр будущего фильма и арт-директор киностудии Евгений Григорьев.
Попытать счастье может каждый желающий, тем более что диапазон разыскиваемых типажей очень широкий: от «студентов» до «родителей» и даже просто «прохожих». Но есть и особые пожелания. Для одного из эпизодов киношники ищут женщину «за 50», похожую на Машу Распутину. А для сцены в ресторане нужны мужчины старше 60 с внешностью бандитов.
Съёмки фильма начнутся уже в этом месяце. Называться он будет «Сломя голову».
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