ФК «Урал» заключил контракт с футболистом сборной Гвинеи
Общество
Фото: ФК «Урал»
ФК «Урал» заключил контракт с футболистом сборной Гвинеи Ибраимом Сиссе. 28-летний спортсмен будет выступать за команду под номером 6.
Ибраим Сиссе родился в бельгийском городе Льеж, но имеет и гражданство Гвинеи. Футболист выступал за бельгийские клубы «Стандарт» и «Мехелен», играл в английском «Фулхэме» и бельгийском «Серен Юнайтед».
Как отметили в ФК «Урал», Ибраим Сиссе уже провел в новой команде первую тренировку.
Ранее мы писали, что в ФК «Урал» также перешел белорусский защитник Егор Филипенко.
Ибраим Сиссе родился в бельгийском городе Льеж, но имеет и гражданство Гвинеи. Футболист выступал за бельгийские клубы «Стандарт» и «Мехелен», играл в английском «Фулхэме» и бельгийском «Серен Юнайтед».
Как отметили в ФК «Урал», Ибраим Сиссе уже провел в новой команде первую тренировку.
Ранее мы писали, что в ФК «Урал» также перешел белорусский защитник Егор Филипенко.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В ФК «Урал» перешел защитник Егор Филипенко
08 сентября 2022
08 сентября 2022