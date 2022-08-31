В ФК «Урал» перешел защитник Егор Филипенко
Общество
Фото: ФК «Урал»
В футбольном клубе «Урал» пополнение. За команду стал выступать 34-летний белорусский защитник Егор Филипенко.
Филипенко играл за московский «Спартак», в испанской «Малаге» и в «Маккаби» из Тель-Авива. В последнее время он выступал за солигорский «Шахтёр».
Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», Егор Филипенко уже присоединился к команде и даже провел первую тренировку.
Филипенко играл за московский «Спартак», в испанской «Малаге» и в «Маккаби» из Тель-Авива. В последнее время он выступал за солигорский «Шахтёр».
Как сообщили в пресс-службе ФК «Урал», Егор Филипенко уже присоединился к команде и даже провел первую тренировку.
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