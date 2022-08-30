Прививочная кампания против гриппа стартовала в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с приходом осени стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.На данный момент в область поступило уже 217 340 доз вакцины от гриппа для детей (39,5% от заявки) и 619 600 доз для взрослых (42,7% от заявленного). Прививки поставили уже 50 688 человек, в том числе 20,4 тысячи детей.Эпидемиологи Роспотребнадзора рекомендуют уральцам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы до начала подъема заболеваемости специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться.