Один из самых мрачных парков Екатеринбурга станет героем субботней экскурсии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 10-го сентября, блогер и выпускница «Школы авторских маршрутов» Алёна Кунилова поведёт за собой на прогулку по парку Энгельса самых любознательных екатеринбуржцев. Назвать экскурсию она решила интригующе: «От «весёлой» площади к тёмному парку».Такое название субботняя познавательная прогулка получила из-за того, что парк в центре уральской столицы можно считать самым мрачным в городе. Он давно не реставрировался и выглядит заброшенным. С другой стороны, любовь к нему со стороны горожан не проходит. Если почитать отзывы об этом месте в Интернете, то преобладают положительные. Парк Энгельса (он же — Сад имени Энгельса) называют удобным местом для релаксации и семейного отдыха. Отмечают, что в нём спокойная, мирная атмосфера, и подсказывают, что благодаря затенённости там можно прятаться от солнца в самые «припекающие» дни.Ранее в этом месте располагалась Малаховская площадь. В цветущий уголок его преобразовали во второй половине 20-х годов прошлого века, то есть — почти 100 лет назад. Многим горожанам парк памятен тем, что в нём стоял настоящий самолёт, по которому любила поползать детвора. Недолгое время простоял в парке и вертолёт. А сейчас «летающие» объекты убрали, но поставили старинный паравоз.Во время прогулки Алёна Кунилова расскажет не только о прошлом парка, но и о его возможном будущем — если когда-нибудь у администрации города найдутся средства преобразовать его. Начнётся экскурсия по парку Энгельса в 14:00.