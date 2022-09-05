СУМЗ высадил 110 саженцев рябины на улице Интернационалистов в Ревде



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

АО «Среднеуральский медеплавильный завод» (предприятие металлургического комплекса УГМК) организовало высадку 110 саженцев рябины для озеленения улицы Интернационалистов в Ревде. Деревья посадили на участке от дома №36 до перекрестка с улицей Максима Горького.В прошлом году в этом микрорайоне работникам АО «СУМЗ» предприятием в рамках жилищной программы на льготных условиях были предоставлены квартиры, а сейчас предприятие облагораживает территорию.АО «СУМЗ» совместно со Всероссийским обществом охраны природы с 2011 года поддерживает инициативу ЮНЕСКО «Миллиард деревьев», направленную на сохранение биоразнообразия на планете. За это время в Ревде и Первоуральске высажено 7 тысяч саженцев различных деревьев на сумму более 6 миллионов рублей.Также по соглашению с правительством области, подписанному в 2020 году, СУМЗ взял на себя обязательства до 2030 года высадить деревьев на сумму три миллиона рублей.Рябину СУМЗ в этом районе уже высаживал около восьми лет назад. Большая часть деревьев прижилась. Для новых зеленых жильцов прогнозы тоже самые благоприятные. У рябин поверхностная корневая система, и почва в новом микрорайоне больше всего подходит для этих деревьев.