Промплощадку около Мусульманского кладбища в Екатеринбурге планируют застроить
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге под застройку жильем отдадут промплощадку около татаро-башкирского кладбища и бывший завод Danone. Это следует из постановления правительства Свердловской области, опубликованного на портале правовой информации региона.
Правительство Свердловской области утвердило адресную программу по сносу нежилых объектов. Пока в программу включили две площадки – на улице Азина и на улице Черкасская.
На улице Азина сейчас располагается бывший завод Danone. Эту территорию уже выкупила «Группа ЛСР» и даже представила проект жилого квартала.
Вторая площадка находится недалеко от татаро-башкирского кладбища. Согласно документу, на улице Черкасской снесут шесть зданий, в том числе автомастерскую, автоцентр и нежилые корпуса.
Всего после сноса нежилых объектов на двух площадках освободится 16,6 тысячи квадратных метров земли.
Правительство Свердловской области утвердило адресную программу по сносу нежилых объектов. Пока в программу включили две площадки – на улице Азина и на улице Черкасская.
На улице Азина сейчас располагается бывший завод Danone. Эту территорию уже выкупила «Группа ЛСР» и даже представила проект жилого квартала.
Вторая площадка находится недалеко от татаро-башкирского кладбища. Согласно документу, на улице Черкасской снесут шесть зданий, в том числе автомастерскую, автоцентр и нежилые корпуса.
«Необходимы новые подходы к формированию облика городы, которые отвечали бы перспективам его развития, градостроительным требованиям. Прежде всего речь идет о переходе от "точечного" строительства к комплексному проектированию, реконструкции, новому строительству крупных элементов городской среды с опережающим развитием коммунальной и транспортной инфраструктур», – говорится в постановлении правительства.
Всего после сноса нежилых объектов на двух площадках освободится 16,6 тысячи квадратных метров земли.
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