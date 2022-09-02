Промплощадку около Мусульманского кладбища в Екатеринбурге планируют застроить

«Необходимы новые подходы к формированию облика городы, которые отвечали бы перспективам его развития, градостроительным требованиям. Прежде всего речь идет о переходе от "точечного" строительства к комплексному проектированию, реконструкции, новому строительству крупных элементов городской среды с опережающим развитием коммунальной и транспортной инфраструктур», – говорится в постановлении правительства.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости