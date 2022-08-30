За сутки в Свердловской области выявили 1 421 случай коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области подтвердили 1 421 случай коронавируса за последние сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 481 044 случая COVID-19.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 1 388 пациентов. Всего вылечились 455 479 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 805.
Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 1 388 пациентов. Всего вылечились 455 479 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 805.
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