За сутки в Свердловской области выявили 1 421 случай коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области подтвердили 1 421 случай коронавируса за последние сутки. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 481 044 случая COVID-19.Как передает оперштаб, в связи с выздоровлением выписали 1 388 пациентов. Всего вылечились 455 479 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 805.