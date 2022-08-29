Суд в Екатеринбурге принял к производству иск группы AnacondaZ, концерт которого сорвали летом
Общество
Стоп-кадр видео с телеграм-канала группы «Anacondaz»
Ленинский районный суд Екатеринбурга принял к производству иск от группы AnacondaZ, концерт которой был сорван властями в июле этого года. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.
По словам Бушмакова, в суде отвечать будут врио начальника общественного порядка городского УМВД, подписавший отказ в согласовании концерта, департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, который тоже не согласовал мероприятие, и УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники которого сорвали проведение концерта в другом месте – на берегу Верх-Исетского пруда. Также в деле привлечено ООО «Теле-клуб», которое отказалось предоставить площадку для проведения концерта AnacondaZ.
Заседание по иску назначено на 26 сентября.
Напомним, что концерт группы AnacondaZ в Екатеринбурге должен был состояться 22-го июля. Однако в «Теле-клуб» нагрянула полиция. Попытка в срочном порядке перенести концерт под открытое небо, на пляж Верх-Исетского пруда, тоже не удалась — полиция приехала и туда.
По словам Бушмакова, в суде отвечать будут врио начальника общественного порядка городского УМВД, подписавший отказ в согласовании концерта, департамент общественных связей администрации Екатеринбурга, который тоже не согласовал мероприятие, и УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники которого сорвали проведение концерта в другом месте – на берегу Верх-Исетского пруда. Также в деле привлечено ООО «Теле-клуб», которое отказалось предоставить площадку для проведения концерта AnacondaZ.
Заседание по иску назначено на 26 сентября.
Напомним, что концерт группы AnacondaZ в Екатеринбурге должен был состояться 22-го июля. Однако в «Теле-клуб» нагрянула полиция. Попытка в срочном порядке перенести концерт под открытое небо, на пляж Верх-Исетского пруда, тоже не удалась — полиция приехала и туда.
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