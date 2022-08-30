В Свердловской области растет заболеваемость ОРВИ
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за неделю зарегистрировали 24 888 случаев ОРВИ. Это выше уровня прошлой недели на 11,9% и выше среднего многолетнего уровня на 48%.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Полевской городской округ, Дегтярск и Краснотурьинск. В Екатеринбурге за неделю простудились 12 433 человека.
Помимо этого, по предварительным диагнозам в области зарегистрировано 532 случая внебольничных пневмоний. Это на 16,5% выше уровня прошлой недели. На Екатеринбург приходится 252 случая внебольничных пневмоний.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, неблагополучными по заболеваемости ОРВИ признаны Полевской городской округ, Дегтярск и Краснотурьинск. В Екатеринбурге за неделю простудились 12 433 человека.
Помимо этого, по предварительным диагнозам в области зарегистрировано 532 случая внебольничных пневмоний. Это на 16,5% выше уровня прошлой недели. На Екатеринбург приходится 252 случая внебольничных пневмоний.
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