Причиной отравления детей в лагере на Урале стал кислородный коктейль
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что привело к вспышке кишечной инфекции в загородном лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом.
Напомним, что в конце июля в лагере заболели девять детей. По результатам лабораторного исследования был выявлен норовирус. Работу лагеря из-за вспышки заболевания приостановили.
Глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции сообщила, что всего инфекцию обнаружили у 17 отдыхавших в лагере. Детей и педагогов после этого изолировали. Оказалось, что вспышка заболевания не была связана с организацией питания на пищеблоке.
Наталья Моисеева добавила, что в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к раздаче в столовой привлекались педагоги. Директора лагеря за это подвергли штрафу.
Напомним, что в конце июля в лагере заболели девять детей. По результатам лабораторного исследования был выявлен норовирус. Работу лагеря из-за вспышки заболевания приостановили.
Глава отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Наталья Моисеева на пресс-конференции сообщила, что всего инфекцию обнаружили у 17 отдыхавших в лагере. Детей и педагогов после этого изолировали. Оказалось, что вспышка заболевания не была связана с организацией питания на пищеблоке.
– Был выявлен носитель среди персонала – медицинский работник, который не должен был обследоваться на норо- и ротавирусы. Мы обследовали только пищеблок. Медработник приготавливал кислородный коктейль, что совершенно не обговаривалось при начале работы лагеря. Давать детям кислородные коктейли изначально не планировалось, – рассказала Моисеева.
Наталья Моисеева добавила, что в ходе дальнейшего расследования выяснилось, что к раздаче в столовой привлекались педагоги. Директора лагеря за это подвергли штрафу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Многодетные родители на Урале подозреваются в истязании детей
31 августа 2022
31 августа 2022
Заболеваемость ОРВИ выросла в Свердловской области
30 августа 2022
30 августа 2022
Инженерная школа УГМК объявила о новом наборе
30 августа 2022
30 августа 2022