Причиной отравления детей в лагере на Урале стал кислородный коктейль

– Был выявлен носитель среди персонала – медицинский работник, который не должен был обследоваться на норо- и ротавирусы. Мы обследовали только пищеблок. Медработник приготавливал кислородный коктейль, что совершенно не обговаривалось при начале работы лагеря. Давать детям кислородные коктейли изначально не планировалось, – рассказала Моисеева.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости