Детский лагерь на Урале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

– Директору летней оздоровительной организации выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий. Носители норовирусной инфекции из числа персонала оперативно отстранены от работы, контактные с заболевшими вывезены из лагеря, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области приостановлена работа детского загородного лагеря «Баранчинские огоньки» из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.По данным ведомства, с 25 по 31 июля в загородном лагере заболели девять детей. Всех заболевших отправили домой на лечение. Госпитализированных нет.На базе Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» было проведено лабораторное исследование, по результатам которого выявлен возбудитель инфекции – норовирус. Также норовирусную инфекцию (без симптомов заболевания) выявили у нескольких сотрудников лагеря и отдыхающих детей.Специалисты Роспотребнадзора выявили в лагере нарушения действующего санэпидзаконодательства: не была организована своевременная изоляция детей с клиническими признаками ОКИ и дезинфекция, нарушались правила текущей уборки помещений и дезрежима.Помимо этого, на пищеблоке (ООО «Корпус групп Урал») обнаружили продукцию с истекшим сроком годности. Там же нарушаются условия хранения полуфабрикатов и температурный режим хранения продукции. В питании используется продукция, не предназначенная для детей, а на части разделочного инвентаря нет маркировки. Также не обеспечено проведение дезинсекционных мероприятий.Вчера, 1 августа, деятельность лагеря приостановили ради предупреждения дальнейшего распространения инфекции.