В Свердловской области потеплеет на следующей неделе
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Потепление в Свердловской области ожидается на следующей неделе. Температура воздуха днем поднимется до 17°С. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Как рассказала синоптик, сейчас холодная погода обусловлена влиянием обширного циклона. В ближайшие 5-6 дней область останется в циркуляции этого циклона. Пройдут не очень интенсивные дожди. Температура воздуха будет на 2-4°С ниже нормы. Ночью вероятны заморозки до -1…-2°С.
В период с 12 по 18 сентября циклон отступит на север. Осадков ожидается немного, а температура повысится. Ночью будет 4…9°С, днем 12…17°С.
Однако уже в конце второй - начале третьей декады сентября вновь вероятно похолодание до заморозков.
Как рассказала синоптик, сейчас холодная погода обусловлена влиянием обширного циклона. В ближайшие 5-6 дней область останется в циркуляции этого циклона. Пройдут не очень интенсивные дожди. Температура воздуха будет на 2-4°С ниже нормы. Ночью вероятны заморозки до -1…-2°С.
В период с 12 по 18 сентября циклон отступит на север. Осадков ожидается немного, а температура повысится. Ночью будет 4…9°С, днем 12…17°С.
Однако уже в конце второй - начале третьей декады сентября вновь вероятно похолодание до заморозков.
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