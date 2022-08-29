В Верхней Пышме стартовала Спартакиада УГМК

09.21 Среда, 7 сентября 2022
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В Верхней Пышме 6 августа состоялась торжественная церемония открытия ежегодной Спартакиады УГМК (впервые прошла в 2002 году). На ближайшие три дня Медная столица Урала станет большой спортивной ареной для сотрудников предприятий из 12 регионов России и Казахстана.


Фото: пресс-служба УГМК


На церемонии открытия участников Спартакиады приветствовали министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат регионального Законодательного собрания Алексей Свалов, директор по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев.

– УГМК – это прежде всего люди. Мы рады, что можем сегодня видеть лучших представителей УГМК в центре развития спорта высших достижений и массового спорта, которым является Верхняя Пышма. Я уверен, что спортивные результаты, которые покажут участники Спартакиады, позволят улучшить в том числе производственные показатели и укрепить традиции компании, – обратился Леонид Рапопорт к участникам и гостям церемонии открытия.



Фото: пресс-служба УГМК


– Мы ждем отличных результатов по итогам трех дней Спартакиады, к которым, я уверен, вы все стремитесь. Но еще важнее то, что вы участвуете в корпоративных состязаниях и регулярно занимаетесь спортом, – отметил директор по персоналу и общим вопросам Дмитрий Малышев.


Он подчеркнул, что Спартакиада – только часть большой работы по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, которая ведется в компании и на территориях ее присутствия, и вручил корпоративные награды тем, кто активно в ней участвует.


Фото: пресс-служба УГМК


Настроил всех на победные результаты депутат Заксобрания Алексей Свалов, он отметил значимость встречи большого коллектива после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

– Спорт дает нам силу и уверенность в себе и в своих коллегах, с которыми мы вместе добиваемся успехов в профессиональной деятельности и в спорте. Здорово, что вы приехали! Вы дома! – сказал Алексей Свалов.



Фото: пресс-служба УГМК


С 7 по 9 сентября участники Спартакиады, а это 520 человек, будут бороться за звание лучших в мини-футболе, настольном теннисе, шахматах, многоборье на основе испытаний ГТО. Для состязаний определены 4 площадки – спортивные сооружения, построенные по последнему слову техники: Дворец спорта УГМК, СКК «Балтым», стадион «Металлург», Дворец Самбо и единоборств. Последний был открыт в июне 2022 года и стал уникальным многофункциональным спортивным комплексом.

Фиксировать результаты спортсменов будут 4 судейские бригады. Также подключены 15 волонтеров.

Завершится мероприятие вечером 9 сентября торжественной церемонией награждения победителей. Всего планируется разыграть 24 комплекта наград. Победителей в командном и личном зачетах наградят кубками, медалями и памятными призами.

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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости
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Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

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