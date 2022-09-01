Еще 1297 свердловчан заболели коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 1297 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 479 623 заболевших.
По данным оперштаба, выздоровели еще 752 пациента. Общее число вылечившихся – 454 091.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
По данным оперштаба, выздоровели еще 752 пациента. Общее число вылечившихся – 454 091.
За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.
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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов
12:20 Благотворительный фонд «Дети России» провел праздник для пациентов Детского хосписа ОДКБ в Екатеринбурге
Задержание свердловского депутата от «Единой России» обернулось для него обвинением по девяти уголовным статьям, в том числе в создании банды убийц
10:54 Жителям Широкой речки пообещали улучшить транспортную связь с Академическим, а не с центром города
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