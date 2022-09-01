Еще 1297 свердловчан заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 1297 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 479 623 заболевших.По данным оперштаба, выздоровели еще 752 пациента. Общее число вылечившихся – 454 091.За сутки в регионе не зарегистрировано летальных исходов.