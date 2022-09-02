В Свердловской области выявили 1 530 новых случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 1 530 человек. С начала пандемии в регионе зафиксировано 478 326 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 938 пациентов. Общее число вылечившихся – 453 339.
В регионе не зарегистрировано летальных исходов за последние сутки.
По выздоровлению выписали 938 пациентов. Общее число вылечившихся – 453 339.
В регионе не зарегистрировано летальных исходов за последние сутки.
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