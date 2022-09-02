За лето Черноисточинское водохранилище очистили от 100 тысяч кубометров донных отложений
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле со дна Черноисточинского водохранилища земснаряд поднял 100 тысяч кубометров загрязняющих веществ за два месяца. Об этом сообщает «ТагилСити» со ссылкой на мэра Владислава Пинаева.
Подрядчик МУП «Тагилстрой» будет продолжать работу по очистке водохранилища от донных отложений, пока на пруду не встанет лед.
Напомним, что земснаряд начал очищать водоем в конце июня. За два года планируется поднять со дна водохранилища около полумиллиона кубических метров донных отложений.
Подрядчик МУП «Тагилстрой» будет продолжать работу по очистке водохранилища от донных отложений, пока на пруду не встанет лед.
Напомним, что земснаряд начал очищать водоем в конце июня. За два года планируется поднять со дна водохранилища около полумиллиона кубических метров донных отложений.
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